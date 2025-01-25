إعلام إسرائيلي نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: اكتمال الاستعدادات لاستقبال المحتجزات المقرر الإفراج عنهن من غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .