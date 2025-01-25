الرئيسية أخبار عاجلة جيش الاحتلال: اكتمال الاستعدادات لاستقبال المحتجزات المقرر الإفراج عنهن السبت، 25 يناير 2025 08:59 ص جيش الاحتلال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء إعلام إسرائيلي نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: اكتمال الاستعدادات لاستقبال المحتجزات المقرر الإفراج عنهن من غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها . مشاركة تسليم الاسري الاسري تبادل الاسري تسليم الاسري الإسرائيليين المحتجزات الإسرائيليات تسليم الرهائن الأسرى الفلسطينيين تسليم الأسرى الفلسطينيين تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث أسماء الأسرى أسماء الأسرى الفلسطنيين الصليب الأحمر عملية تسليم الاسري غزة وقف إطلاق النار وقف اطلاق النار بغزة إسرائيل غزة الان قرار وقف اطلاق النار في غزة صفقة تبادل الاسري