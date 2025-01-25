تعرف على دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا

كتبت – بتول عصام

يعتبر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمغاغة المنيا، أحد الأدير الآثرية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يقع الدير بقرب النهاية الشمالية لوادي المويلح، ويحيط بالدير من الجهة الشرقية والشمالية جبل القلمون الذي يبلغ ارتفاعه حوالي مائة وثمانين متراً فوق سطح البحر ومن الجهة الغربية جبــل الغاليون.

كما يمكن الوصول إلى الدير من طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي الاتجاه جنوبًا حتى علامة الكيلو 283 أسيوط ثم الاتجاه غربًا مسافة 25 كيلو مترا حتى بوابة الدير.

وقديسو الدير: هما الشهيدان بانين وبانو – القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف – القديس الأنبا يسطس تلميذ الأنبا صموئيل – القديس الأنبا أبوللو تلميذ الأنبا صموئيل – الأنبا استفانوس الأسقف تلميذ الأنبا صموئيل – الأنبا غاليون السائح – الأنبا استفانوس السائح – الأنبا ميصائيل السائح – القديسة السائحة في برية القلمون.

وكنائس الدير: كنيسة الأنبا صموئيل بالحصن – كنيسة السيدة العذراء مريم – كنيسة الأنبا ميصائيل السائح – مغارة وكنيسة الأنبا صموئيل المعترف – كنيسة الملاك غبريال بالحصن – كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالمنارة – كنيسة الانبا غاليون السائح – كنيسة الشهداء – كنيسة السواح – كنيسة العذراء والأنبا صموئيل – كنيسة مارمرقس بجوار مغارة الأنبا صموئيل.