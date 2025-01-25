اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على أماكن ومواعيد عيادات الدعم النفسى التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية

السبت، 25 يناير 2025 01:00 ص
تعرف على أماكن ومواعيد عيادات الدعم النفسى التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية عيادات الدعم النفسى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن افتتاح عيادات الإرشاد والدعم النفسي بالأماكن الأتية يومياً من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، ماعدا الجمعة والإجازات الرسمية وهى :

* طب أسرة سيدي بشر

*طب أسرة سان ستيفانو

*طب أسرة بهيج

*وحدة تحيا مصر

وكانت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد أكدت على أنه قد تم تقديم 5 مليون 172 الفاً 524 خدمة صحية علاجية ووقائية من خلال مبادرة 100يوم صحة، وتقديم 3 مليون 871 الفاً 357 خدمة من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.

وأضافت وكيل الوزارة أنه قد تم تطوير الوحدات الصحية بكلا من: الهوارية والوادي الجديد، وخالد بن الوليد في منطقة العامرية الطبية، ووحدتي أبو قير 2 و أبو قير 3 في منطقة المنتزه الطبية، ووحدة وادي القمر بمنطقة العجمي، ووحدات حياة كريمة بإدارة برج العرب، وتفعيل خدمات المشورة الأسرية بعدد 79 وحدة صحية.

وتم افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو قير، ووحدة الاستقبال بمستشفى جمال حمادة، وإنشاء مركز التدخل المبكر للإعاقات بمستشفى أطفال الرمل و عيادة الإعاقات البصرية بمستشفى الرمد العام.

واضافة 8 أسرة عناية مركزة بمستشفى رأس التين العام، وعدد2 عناية قلب بمستشفى أبو قير وجاري اضافة عدد48 سرير عناية مركزة بمستشفى الحميات، و 25بمستشفى صدر كوم الشقافة، و ايضاً جاري العمل على رفع كفاءة مستشفى دار اسماعيل للولادة واستحداث خدمات المناظير الجراحية وعيادات التغذية بعدد من المستشفيات.

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