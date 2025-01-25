تبدأ من 10 جنيهات.. هدايا شهر رمضان الخشبية تظهر فى أسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

بدأت ورش صناعة الأنتيك الخشبي بمحافظة دمياط الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، هدايا مصنوعة من الأخشاب تظهر في أسواق المحافظة، منتجات مختلفة الأحجام جميعها تحمل طابع الفولكلور الشعبي للاحتفال بشهر رمضان الكريم، بينما تمكنت أسعارها أن تجعل الهدايا الخشبية الاكثر مبيعا داخل الأسواق.

يقول محمد عبد الحميد صانع أنتيك خشبي بدمياط: " اعتدنا الاستعداد كل عام لاستقبال شهر رمضان الكريم بأفكار مختلفة، لكننا نحرص دوما على تقديم الهدايا بأسعار مناسبة"

وتابع: " هذا العام قمنا بتجسيد شخصيات كرتونية ارتبطت بذكريات الشهر الكريم، أبرزها كان بوجى و طمطم وشخصية عمو فؤاد، تلك الشخصيات الأيقونة التى تعلقت بأذهان المصريين للاحتفال بشهر رمضان"

استمر فى حديثه قائلا:" الأسعار تبدا من 10 جنيهات، تلك المعادلة التى تمكن صناع دمياط من الحفاظ عليها هذا العام، هدفنا أن يشارك الجميع الاحتفال بقدوم الشهر الكريم، لكن هذا الأمر جعل هدايا الانتيك الخشبى تتصدر قائمة الأكثر مبيعا فى الأسواق حتى الآن"

وأضاف صانع دمياط: " الفانوس الخشبي وأشكال بوجى وطمطم، هدايا تصدرت أسواق دمياط، كما أنها أصبحت الآن محط اهتمام السوق الخارجي، ننافس منتجات دول أوروبا وأصبح للمنتج المصري مكانته داخل تلك الأسواق"

اختتم صانع الانتيك بدمياط الحديث قائلا: " 10 جنيهات فقط كافية لاقتناء هدية رمضان، قدمنا هذا العام الكثير من النماذج المختلفة لكننا أيضا حافظنا على تقديمها بأسعار مناسبة هذا الأمر ساهم كثيرا في نجاج صناعة الانتيك الخشبي هذا العام"



هدايا خشبية بأسواق دمياط



هدايا رمضان بأسواق دمياط