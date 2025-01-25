اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش اللبنانى ينتشر فى مناطق بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل

السبت، 25 يناير 2025 01:00 ص
الجيش اللبنانى ينتشر فى مناطق بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، انتشار وحداته العسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.

وقالت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - "انتشرت وحدات عسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".

ودعت قيادة الجيش، اللبنانيين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي







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