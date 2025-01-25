الجيش السودانى يعلن "فك الحصار" على مقر القيادة العامة.. و"الدعم السريع" ينفى

وكالات

أعلن الجيش السوداني، الجمعة، "فك الحصار" الذي كانت تفرضه "قوات الدعم السريع" منذ أكثر من عام ونصف، على مقر القيادة العامة للجيش بمنطقة الخرطوم بحري، بالإضافة إلى السيطرة على مصفاة في مدينة الجيلي بالعاصمة، فيما نفت "قوات الدعم السريع" هذا الإعلان.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن قواته "أكملت المرحلة الثانية من عملياتها"، وذلك بـ"التقاء" قواته التي كانت في منطقة الخرطوم بحري وأم درمان، مع قواته في القيادة العامة.

ونشر الجيش السوداني مقطع فيديو قال إنه "من مركز القيادة والسيطرة بالخرطوم بحري، لحظة التقاء قادة القوات".

وقال مصدر عسكري سوداني لـ"الشرق"، إن "قوات من الجيش السوداني استطاعت فك الحصار المفروض على قيادة الجيش في الخرطوم من قبل الدعم السريع لأكثر من عام ونصف".

وذكر المصدر، أن "القوات من أم درمان وشمال بحري واصلت تقدمها بعد فك حصار سلاح الإشارة في الخرطوم بحري، لتصل إلى مقر القيادة العامة للجيش في عملية التحام ناجحة".

ويعد سلاح الإشارة أحد أهم الوحدات العسكرية في شمال الخرطوم، والمدخل الشمالي للقيادة العامة للجيش السوداني.

وفي المقابل، نفت "قوات الدعم السريع" ما ورد في بيان الجيش، واعتبرت المقاطع المصورة التي تم نشرها بأنها "مفبركة".

وزعمت "قوات الدعم السريع" في بيان، أنها حققت "انتصارات" في جميع جبهات القتال، بما في ذلك محاور "بحري".