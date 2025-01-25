الأمم المتحدة تؤيد أى مفاوضات محتملة بين بوتين وترامب

وكالات

أكدت الأمم المتحدة الجمعة تأييدها لأي مفاوضات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وتؤيد الأمم المتحدة أي مفاوضات محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وتأمل أن تواصل واشنطن وموسكو البحث عن فرص للحوار.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تعليقه على تصريحات رئيسي البلدين حول استعدادهما للحوار، قائلا: "نحن ندعم أي مفاوضات بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، ونأمل أن يواصلا الدفع من أجل الحوار".

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده للتحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، فيما قال الرئيس الأمريكي إنه تلقى إشارات بشأن ذلك، ومستعد للقاء معه شخصيا وإبرام صفقة وتأمين اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تعافي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرهون بمدى مراعاة واشنطن لمصالح موسكو.