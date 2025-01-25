اعرف خطوات إجراء الكشف الطبى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

كتبت ـ سارة وائل

يبحث الكثير من المواطنين عن الخطوات والبيانات المطلوبة لطلب إجراء الكشف الطبي للحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وذلك ما نرصده خلال السطور التالية وفقًا لما ورد بالموقع الرسمي لوزارة الصحة:

1. الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتسجيل البيانات من خلال الضغط هنا...

2. كتابة الرقم القومي، والاسم رباعي وتاريخ الميلاد.

3. تحديد النوع والحالة الاجتماعية.

4. تحديد محافظة ومدينة السكن.

5. إدخال العنوان.

6. اختيار الوظيفة.

7. كتابة رقم التليفون.

8. تحديد نوع الإعاقة.

9. تحديد إذا كان يوجد معاش مورث من (الأب أو الأم أو الأخ) من التأمينات والمعاشات أم لا.

خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي:-

1. الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

2. كتابة الرقم القومي.

3. الضغط على زر "بحث".

4. تظهر النتيجة مباشرة.