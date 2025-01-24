وزير الداخلية النمساوى: طلبات اللجوء تسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2020

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أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى أن عدد طلبات اللجوء إلى النمسا سجل حاليًا أدنى مستوى له منذ عام 2020.

وقال كارنر - فى تصريحات له اليوم الجمعة - إنه يوجد حاليًا ما يقرب من 25 ألف طلب لجوء وهذا هو الرقم الأدنى منذ عام 2020 وبالمقارنة مع عام 2023 بلغ الانخفاض 58 فى المائة.

وأضاف كارنر أن المجموعة الأكبر من طالبى اللجوء تأتى من سوريا، كما أن ثلث اللاجئين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عامًا و58% من طالبى اللجوء هم من الرجال.



وأشار إلى أن الانخفاض فى النمسا، الذى بلغ 58 فى المائة كان أكبر بكثير من المتوسط الأوروبى البالغ 10 فى المائة كما سجلت دول مثل اليونان وإيطاليا وأيرلندا وبولندا على وجه الخصوص زيادات كبيرة فى الطلبات.



وذكر الوزير أنه عند تطبيق ذلك على عدد السكان تحتل النمسا حاليا المرتبة التاسعة فى أوروبا من حيث عدد الطلبات.



وأضاف الوزير أنه على وجه التحديد، استحوذت النمسا على 2.4 فى المائة من طلبات اللجوء المقدمة إلى الاتحاد الأوروبى فى العام الماضي.