وزير الخارجية الكويتى: زيارتنا إلى البنان اليوم لتأكيد الدعم والمساندة

إيمان حنا

قال وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا، خلال لقائه مع الرئيس اللبنانى جوزيف عون، اليوم الجمعة، فى قصر بعبدا الرئاسى، إن هذه الزيارة هي زيارة دعم وتأييد والتزام بالوقوف إلى جانب لبنان لتقديم كل العون اللازم في كل المجالات.

وضم الوفد عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ومساعد وزير مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، والمستشار محمد خالد العجران، القائم بأعمال سفارتنا لدى لبنان المستشار ياسين محمد الماجد، مدير إدارة الشؤون الاستراتيجية والدراسات محمد يوسف سالمين، المستشار السياسي للأمين العام فهد محمد المطيري، المستشار السياسي للامين العام خالد بدر الخليفة، علي عبدالله البوعينين، السكرتير الأول في سفارة الكويت لدى لبنان عبدالله خالد الديين، السكرتير الثاني المزون مصطفى العبد الرزاق، والملحق الديبلوماسي ضاري عبدالله اظبية.

وكان في استقبال الوزير اليحيا بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الذي وصل إلى لبنان في وقت سابق اليوم كلا من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نواف سلام.

كما سيعقد وزير الخارجية الكويتي مباحثات مع نظيره اللبناني في مقر وزارة الخارجية والمغتربين يعقبها عقد مؤتمر صحفي مشترك.