وزارة العمل × أسبوع.. الإعلان عن وظائف قيادية داخل الوزارة ومديرياتها

كتبت آية دعبس

شهدت الـ7 أيام الماضية مجموعة من الأنشطة داخل وزارة العمل، وتنشر "الوزارة"، اليوم الجمعة "فيديو" يرصد هذا الحصاد الأسبوعي، الذي أُختتم أمس الخميس بمشاركة وزير العمل محمد جبران، مع وزيري الشباب والرياضة، والزراعة، في جولة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وبدأ النشاط في هذا الأسبوع ببيان يُحذر المواطنين من التواصل مع الصفحات الوهمية، بعد أن تلاحظ قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة.

والتقى محمد جبران وزير العمل، مع وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكرى، و المُختصة بإجراء اختبارات للسائقين والفنيين المصريين المرشحيين للسفر إلى "المملكة" للعمل الموسمي خلال موسم الحج والعمرة 2025، بهدف الترتيب وتوحيد الإجراءات الخاصة بعملية اختبار وسفر هؤلاء السائقين وعددهم حتى الأن 20 ألف سائق ،وكذلك الاتفاق على تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية لضمان كافة الحقوق والواجبات للطرفين خلال فترة عمل هؤلاء المصريين هناك.

كما شهد الأسبوع اعتماد الوزير جبران ،صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية إجتماعية وصحية جديدة لعمالة غير منتظمة..كذلك صرف مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه تعويضات جديدة، يستفيد منها 43 عاملًا من 8 محافظات، لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء العمل، وذلك من البند المخصص للمنح المستحدثة لمواجهة الحوادث في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وأعلن وزير العمل ،عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية،وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي ،موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.

و أعلنت وزارة العمل ،عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،على شغل 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها" ،وقال وزير العمل في تصريحات ،أن الاستعدادات جارية الأن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية، وأوضح أنه سوف يتم الاعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتتنظيم والادارة ،وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان ،وشروط التقديم ،فور نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وذلك خلال أيام ..وفي استجابة سريعة ،استقبل وزير العمل محمد جبران، المواطن محمود نصر الدين عطيه، من محافظة القليوبية ،والذي تعرض لحادث أثناء عمله في "محل جزارة "،وصرف تعويضات ،وتوفير فرصة عمل له ..

وخلال الأسبوع إلتقى وزير العمل ،مع عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية،والوفد المرافق له، لبحث العديد من الملفات المُشتركة.. كما أعلنت وزارة العمل ،عن إنطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج التدريب والتوعية بوسائل ومفاهيم واحتياجات السلامة والصحة المهنية،للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة ،وذلك بمركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطي بالمنيا..وبحسب بيان عن "الوزراة " ،تنعقد تلك "الدورات" تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ،وتوجيهاته بشأن تنظيم لقاءات لتوعية العاملين بالوزارات المعنية،بثقافة السلامة والصحة المهنية، في إطار مبادرة "اعرف واحم نفسك وبلدك".

وقام قطاع التفتيش بوزارة العمل بضبط مفتش عمل،واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.