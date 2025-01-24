اليوم السابع
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وزارة البيئة تكشف عن الأوراق المطلوبة للموافقة على الإفراج الجمركى

الجمعة، 24 يناير 2025 04:00 ص
وزارة البيئة تكشف عن الأوراق المطلوبة للموافقة على الإفراج الجمركى وزارة البيئة -أرشيفية
سارة وائل

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أوضحت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة علي الإفراج الجمركي، وفي السطور التالية يرصد اليوم السابع تلك المستندات ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع .

المستندات المطلوبة للموافقة علي الافراج الجمركي:

1. خطاب الموافقة المسبقة علي الاستيراد الصادرة من جهاز شئون البيئة في حالة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والخاضعة للرقابة.
2. أصل/ صورة الشهادة الجمركية بمشتملاتها وتتضمن تأشيرة الجمارك بالعرض علي جهاز شئون البيئة.
3. فاتورة أصلية معتمدة.
4. بوليصة شحن معتمدة.
5. شهادة المنشأ معتمدة.
6. شهادة المواصفات الفنية معتمدة.
7. البيان المصور(الكتالوج) في حالة المعدات.







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وزارة البيئة

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