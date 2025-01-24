نظارة تساعد الكفيف.. رئيس الوزراء يشيد بفكرة فريق "DevElite" بـ"GEN Z"

كتب أحمد عبد الرحمن

استعرض فريق "DevElite"، من جامعة الفيوم فكرة مشروعه، ببرنامج "GEN Z"، ضمن حلقات "الطريق إلى النهائي"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال أحد أعضاء الفريق، إنه يمكن تغيير حياة 800 ألف كفيف في مصر، عن طريق النظارة الذكية، ويستطيع الكفيف من خلالها التحرك بأريحية دون الحاجة لأي مرافق، ويستطيع التنقل من مكان لأخر والتعرف على الحواجز.

وذكر أن الفريق في حاجة إلى 2 مليون جنيه لإنتاج الشرائح الإلكترونية الخاصة بالنظارة، ويمكننا الاعتماد على التصنيع المحلي ويقلل التكلفة.

وأشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالفكرة، وأنها شيء في منتهى النبل، ويحل مشكلة لملايين من ذوى الهمم على مستوى العالم، وسيكون ثورة حقيقية أن يكون هناك منتج بهذا الشكل، مؤكدا أن الفكرة شديدة الأهمية لأنها تخاطب فئة مهمة جدا تعانى من مشكلة وتحدى.

يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامى أحمد فايق عبر قناة "DMC"، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك فى المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و 50 مليونًا من صندوق تحيا مصر، ويشارك فى لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى، ومنهم فريدة خميس وطارق كامل ومحمد شلباية وأحمد شلبى والمهندس هانى عازر والدكتور سامح سعد.