مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار بمصنع للذخيرة فى الهند

أحمد علوى

أعلنت السلطات الهندية مصرع ثمانية أشخاص على الأقل، وإصابة سبعة آخرين إثر وقوع انفجار اليوم الجمعة في مصنع لإنتاج الذخيرة بمقاطعة "بهاندارا" في ولاية "ماهاراشترا".



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية أن فرق الإطفاء والطواقم الطبية وأفراد من الشرطة هرعوا إلى موقع الانفجار من أجل المشاركة في جهود الإنقاذ، مشيرة إلى أن هذا الانفجار تسبب في انهيار سقف المصنع.



من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية "ماهاراشترا" ديفيندرا فادنافيس، عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح عقب الانفجار، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.. كما قدم وزير الدفاع الهندي "راجناث سينغ" تعازيه لعائلات القتلى، مشيرا إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث من أجل تقديم المساعدة للمتضررين.