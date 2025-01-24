مش بس حرائق.. أزمة مياه فى كاليفورنيا تؤرق ترامب قبل زيارته للولاية

كتبت ـ نهال أبو السعود

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة ولاية كاليفورنيا لتفقد أضرار حرائق لوس انجلوس، وفي الوقت نفسه فإنه يركز على أحد أهدافه المتكررة للنقد وهي سياسة المياه في الولاية.

منذ اندلاع الحرائق في 7 يناير، استخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات لاتهام مسئولي الولاية بإرسال الكثير من المياه إلى المحيط الهادئ بدلاً من الجنوب باتجاه لوس أنجلوس، وسلط الضوء على كيفية جفاف بعض صنابير المياه في الساعات الأولى من الحرائق في باسيفيك باليسيدز.

في الساعات الأولى من ولايته الثانية، دعا ترامب المسؤولين الفيدراليين إلى صياغة خطط لتوجيه المزيد من المياه إلى وادي سنترال الغني بالمحاصيل والمدن ذات الكثافة السكانية العالية في الجزء الجنوبي من الولاية وبعد يومين هدد بحجب المساعدات الفيدرالية للكوارث ما لم يغير قادة كاليفورنيا نهج الولاية بشأن المياه.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، توجد معظم مياه الولاية في الشمال، بينما يعيش معظم سكانها في الجنوب الأكثر جفافًا وتعتمد لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في كاليفورنيا، على سحب المياه من أماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، تعد منطقة الوادي المركزي الجافة نسبيًا موطنًا لأراضٍ خصبة حيث يتم زراعة الكثير من الفواكه والخضراوات في البلاد.

يقوم نظامان معقدان من السدود والقنوات بتوجيه مياه الأمطار والثلوج الذائبة من الجبال في الشمال وتوجيهها إلى الجنوب. يتم إدارة أحدهما من قبل الحكومة الفيدرالية والمعروف باسم مشروع الوادي المركزي، بينما يتم تشغيل الآخر من قبل ولاية كاليفورنيا والمعروف باسم مشروع المياه في الولاية.

ينقل كلاهما المياه عبر دلتا نهر ساكرامنتو-سان جواكين، وهو مصب يوفر موطنًا مهمًا للأسماك والحياة البرية بما في ذلك سمك السلمون وسمك الدلتا، وهو أحد اهتمامات ترامب.

تحصل جنوب كاليفورنيا على حوالي نصف مياهها من الإمدادات المحلية مثل المياه الجوفية، وفقًا لمنطقة المياه الحضرية في جنوب كاليفورنيا، وهي شركة مياه إقليمية بالجملة. توفر منطقة متروبوليتان بقية المياه من الإمدادات الحكومية ونظام نهر كولورادو الذي تديره الحكومة الفيدرالية، وتدير إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس أيضًا قنواتها الخاصة التي تسحب المياه من سييرا نيفادا الشرقية.

ويقول ترامب وآخرون، إن الولاية تسمح بالكثير من المياه بالذهاب إلى المحيط بدلاً من المدن والمزارع، واستمر في التساؤل عن كيفية إدارة مياه كاليفورنيا. في العام الماضي، انتقد ترامب على منصته Truth Social "إعادة توجيه ملايين الجالونات من المياه يوميًا من الشمال إلى المحيط الهادئ، بدلاً من استخدامها مجانًا للبلدات والمدن والمزارع المنتشرة في جميع أنحاء كاليفورنيا".

ووجه ترامب الآن الحكومة الفيدرالية مرة أخرى لتوجيه المزيد من المياه في النظام الذي تسيطر عليه إلى المزارعين والمدن.





اقرأ ايضا:

ذهب كاليفورنيا.. اكتشاف نجار فتح طريق الانفصال عن المكسيك والانضمام لأمريكا

السوق يترقب قرارات ترامب..سعر الذهب اليوم فى مصر 24-1-2025

هل احترقت هوليوود ؟ صور مضللة تثير جدل.. وسلطات أمريكا تكشف التفاصيل