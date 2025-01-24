مسئول فلسطينى: مصر لم تتأخر فى تقديم المساعدات الإنسانية إلى شعبنا

كتب أحمد جمعة

أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، وليد العوض، أن سكان قطاع غزة قد استقبلوا وقف إطلاق النار بفرح شديد لأنهم نجوا من الموت وحرب الإبادة، مشيرا إلى رغبة سكان القطاع في أن ينفذ الاتفاق دون أي عقبات وصولا لإنهاء الحرب الوحشية التي استخدمت فيها كافة أنواع السلاح بما فيها التجويع بشكل غير إنساني للضغط على الشعب الفلسطيني، وإجباره على التهجير لكنه رفض وصمد.

أشار "العوض" في تصريحات لـ"اليوم السابع إلى أن إنسيابية دخول شاحنات المساعدات إلى سكان قطاع غزة أمر جيد وهو حق حرموا منه في جريمة إنسانية كبيرة، مؤكدا أنه خلال الأسبوع الماضي دخلت لقطاع غزة مئات السيارات المحملة بالمساعدات الإنسانية، موضحا أن قضية الشعب الفلسطيني قضية سياسية تتطلب حلاً وفق الشرعية الدولية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العاصمة.

وأوضح أن مصر لم تتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في مختلف المراحل باعتبارها قضية سياسية، لافتا إلى أن هذا الموقف مقدر ويحظى باحترام وتقدير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى دور مصري داعم للفلسطينيين في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد، مضيفا: لم تتأخر مصر يوما في تقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا في أحلك الظروف كما لم تتأخر مصر في احتضان القضية الفلسطينية في مختلف المراحل.