محافظ أسوان يتفقد الممشى السياحى الجديد بطول 2400 متر

أسوان- صلاح المسن

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية، اليوم، للعديد من الميادين والشوارع الرئيسية من بينها ميدان المحطة وممشى السوق السياحى بطول 2400 متر، حيث رافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان.

وتابع الدكتور إسماعيل كمال إلتزام أصحاب المحلات التجارية والبازارات بخط التنظيم المحدد، وعدم وجود إشغالات، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر، لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأشار محافظ أسوان،إلي أنه يتم تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق، وبما يساهم فى تسهيل حركة الأفواج السياحية الزائرة والمواطنين وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لهذا السوق الحيوى.

واستمع محافظ أسوان، على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين التقى بهم ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.