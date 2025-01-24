مجلس القيادة الرئاسي اليمنى يرحب بقرار ترامب إعادة تصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية

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أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، الحاجة الملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، معتبرا أن التساهل مع أعداء السلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي- في بيان، الخميس- بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة تصنيف جماعة "الحوثي" منظمة إرهابية أجنبية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد على التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق.

واعتبرت الحكومة اليمنية- في بيان، اليوم- أن قرار البيت الأبيض يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تعزز الجهود الدولية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.. مثمنة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في دعم الحكومة والشعب اليمني، مطالبة بتكثيف الجهود الدولية نحو إحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.