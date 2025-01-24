متحولة جنسيا فى دوائر ترامب.. كيف تشكل ابنة إيلون ماسك حرجا للرئيس الأمريكى

كتبت : نهال أبو السعود

تحدثت ابنة الملياردير الأمريكي ايلون ماسك المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة ضد المتحولين جنسيا، في منشور لها عبر منصة ثريد التابعة لانستجرام، كما تطرقت للتعليق على الاتهامات التي وجهت إلى والدها بأداء التحية النازية خلال حضوره حفل تنصيب ترامب.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، غيرت فيفيان ويلسون ابنة إيلون ماسك اسمها عندما بلغت الثامنة عشرة للتخلص من الارتباط بوالدها، كما أشارت الصحيفة إلى أن ويلسون متحولة جنسياً، ما يسبب حرجاً لترامب الذي أعلن تصديه بشكل واسع ورسمي لظاهرة المثلية والتحول الجنسي.



ايلون ماسك وابنته المتحولة جنسيا

وفي ردها على قرارات ترامب ضد المتحولين جنسيا التي تم الإعلان عنها في الأمر التنفيذي الذي أصدره بإلغاء الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً على حسابها، بعثت ويلسون وهي واحدة من ستة أطفال أنجبهم ماسك من زوجته السابقة والمؤلفة جوستين ماسك برسالة لمجتمع متحولي الجنس قائلة: "أريد أن يقرأ كل شخص متحول جنسيًا هذه الوثيقة. من المهم أن نفهم ما نحاربه ووقاحة كراهيتهم" في إشارة إلى تحركات ترامب الأخيرة.

وذكر التقرير أنه عندما فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر، ألمحت ويلسون إلى أنها قد تغادر الولايات المتحدة، وقالت بعد وقت قصير من ظهور النتائج: "لقد فكرت في هذا لفترة من الوقت، لكن الأمس أكد لي ذلك. لا أرى مستقبلي في الولايات المتحدة .. حتى لو كان في منصبه لمدة 4 سنوات فقط، حتى لو لم تحدث اللوائح المناهضة للتحول الجنسي بشكل سحري، فإن الأشخاص الذين صوتوا طواعية لهذا لن يذهبوا إلى أي مكان في أي وقت قريب".

رفع ترامب "كارت أحمر" لمتحولي الجنس، حيث أعلن بعد ساعات قليلة من توليه منصبه ان الولايات المتحدة لن تعترف إلا بجنسين فقط وهما الذكر والأنثى، واتخذ إجراءات رسمية لمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي، كما وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سينهي ما اطلق عليه "جنون التحول الجنسي" الذي تسبب به بايدن وتعهد بإلغاء كافة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات التي تروج لمثل تلك الأفكار داعيا لاتباع "الفطرة السليمة".

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