مبعوث رئيس جنوب السودان يتوجه لمصر على رأس وفد رفيع المستوى

كتب أحمد جمعة

توجه مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان للشرق الأوسط "توت جلواك" – في أولى مهامه الخارجية عقب توليه المنصب- إلى القاهرة عصر اليوم على رأس وفد جنوب سوداني رفيع المستوى يضم في عضويته كل من وزير الخارجية والتعاون الدولى "رمضان محمد عبد الله جوك"، ووزير الموارد المائية والرى "بال ماي دينج"، والفريق "سايمون ين"، وأمين الشئون السياسية والتنظيم والتعبئة بالحركة الشعبية لتحرير السودان فى الحكومة "سانتو مالك".

من المقرر أن يُجرى الوفد الجنوبي خلال فترة تواجده بالقاهرة وعلى مدار يومين مباحثات هامة مع نظرائهم المصريين لدفع وتطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وجوبا إلى آفاق أرحب، بحسب بيان للسفارة المصرية لدى جوبا.



