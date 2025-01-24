ما حكم تفويض المرأة فى الطلاق.. ومدى جواز اشتراط ذلك فى العقد؟

كتب: محمد الأحمدى

دائما ما يبحث الكثير عن فتاوى وقضايا الأحوال الشخصية والمتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث وغيرها، فكان من أبرز ما يتم تداوله مؤخرا، فتوى ما حكم تفويض المرأة فى الطلاق الثلاث ومدى جواز اشتراط ذلك فى العقد.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى أنه يجوز اشتراط المرأة عند الزواج أن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الطلقات الثلاث متفرقات بلفظ "كلما" الذي يفيد التكرار، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الاشتراط سابقًا على العقد، أو في صلب العقد أو بعده.

ويستمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بالتفويض بلفظ "كلما شئت" ما لم تتزوج بآخر ويدخل بها قبل استكمالها الطلقات الثلاث بذلك التفويض، فلو أنها طلقت رجعيًّا ممن فوضها ثم راجعها، أو بائنًا بينونة صغرى وأعادها بزواج جديد قبل أن تتزوج بآخر، أو بعد زواجها بآخر ولم يكن قد دخل بها: استمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بذلك التفويض.

بخلاف ما لو طلقت ثلاثًا، فتزوجت بآخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول، أو طلقت بائنًا طلقة أولى أو ثانية، وتزوجت بآخر ودخل بها، ثم عادت إلى الأول فتعود بلا تفويض؛ لهدم التفويض بالدخول في زواج آخر.