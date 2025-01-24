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كيف تستعد لأى إجراء يشمل استخدام أنبوب التنفس؟ هيئة الدواء تجيب

الجمعة، 24 يناير 2025 06:00 ص
كيف تستعد لأى إجراء يشمل استخدام أنبوب التنفس؟ هيئة الدواء تجيب أنبوب التنفس -أرشيفية
كتبت – سارة وائل

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أوضحت هيئة الدواء المصرية عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعداد لأي إجراء يشمل استخدام أنبوب التنفس.

وذلك ما نرصدة في السطور التالية:

1. تجنب تناول الطعام أو الشراب لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل العملية.
2. يجب إزالة أي مجوهرات أو أجهزة أسنان في صباح يوم الإجراء، مثل حلق الأنف، وحلق الفم، وثقوب اللسان، بالإضافة إلى أطقم الأسنان، وأجهزة تقويم الأسنان.
3. عند الخضوع للتخدير العام، وقف تدخين قبل يوم أو يومين من الإجراء.
4. حافظ علي نظافة الفم من خلال استخدام غسول فم مطهر وتنظيف الأسنان بالفرشاة لكن مع عدم البالغة في تنظيف الأسنان لتجنب حدوث نزيف.

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أنبوب التنفس

هيئة الدواء المصرية

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