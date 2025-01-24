كوريا الجنوبية تحث كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار لحل قضيتها النووية

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دعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، كوريا الشمالية إلى قبول اقتراحها والولايات المتحدة، والعودة إلى الحوار؛ لحل قضيتها النووية.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسئول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية قوله إن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت - باستمرار - انفتاحها على الحوار غير المشروط مع كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الكورية الشمالية.



وأدلى المسؤول الكوري بهذا التصريح بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.



وأضاف أن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي. وقال ترامب إنه سيحاول الاتصال مع كيم جونغ-أون مرة أخرى.