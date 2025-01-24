كورنيش مطروح أكثر روعة.. خلية نحل تعمل لتطويره سياحيا وحضاريا.. فيديو

مطروح – حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا من كورنيش مرسي مطروح، الذي يشهد تقدماً كبيراً في تنفيذ أعمال التطوير الشامل، وظهور ملامح الإنشاءات والتوسعة، التي ستزيده جمالاً وروعة، عند الانتهاء من جميع الأعمال، المقررة قبل بداية موسم الصيف السياحي.





وتعمل الشركات المنفذة، بالتوازي كخلية نحل في مختلف قطاعات الكورنيش، لسرعة الانتهاء من تطويره بشكل حضاري وسياحي، قبل بداية المصيف المقبل، ليتماشى مع التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، في إطار الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية، والطبيعة الخلابة، والمياه الفيروزية.

ويجري تنفيذ أعمال تطوير الشامل في كورنيش مطروح، طبقاً للمخططات التفصيلية، مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ ، من خلال تكثيف شركات المتخصصة، جهودها المتسارعة، لتنفيذ مخطط أعمال التطوير والتوسعة، بشكل حضاري وسياحي، ضمن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ومع الطفرة التنموية والسياحية بالمدن والمناطق المختلفة على الساحل الشمالي الغربي، في ظل المقومات السياحية والطبيعة، والشواطئ الخلابة، التي تتميز بها مطروح.

وتشمل أعمال المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة كورنيش مرسي مطروح، بداية من الميناء الشرقي، وشاطئ مطروح العام مروراً بميدان الشراع وحتى نهاية الكورنيش غرباً، لصبح أحد المشروعات السياحية الهامة، على مستوى الجمهورية، بعد تطوير جميع المرافق العامة، وتوفير كافة الخدمات على أعلى مستوى.

وتنتهي أعمال التطوير بالمرحلة الأولى، طبقاً للمخططات التفصيلية، قبل بداية المصيف المقبل، مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ، لتصبح مدينة مرسى مطروح جاهزة لاستقبال ملايين المصطافين والسياح بمظهرها الحضاري الجديد، خلال موسم الصيف السياحي المقبل.

وتتضمن أعمال تطوير كورنيش مطروح، عمل مساحات خضراء، وأماكن مخصصة للانتظار والجلوس، وتوسعة طريق الكورنيش ليصبح 3 حارات في كل اتجاه، وإنشاء مشروعات خدمية ترفيهية، تلائم طبيعة الكورنيش مع منع حجب رؤية البحر، وإنشاء ممشى سياحي حضاري، وكافيهات ومطاعم على طراز ومستوى عالي، وتطوير المساحات الشاطئية والرملية، لخدمة حركة السياحة، حيث تستقبل المحافظة أكثر من 7 ملايين سائح ومصطاف، وهذه الأعداد تزداد سنوياً بشكل مطرد.