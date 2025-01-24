كاتب فلسطينى: مصر السند الأول لأهلنا فى غزة وننظر لها بتقدير واحترام

كتب أحمد جمعة

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الحميد عبد العاطى، الجمعة، أن مصر كانت وستظل السند الأول لأهلنا في قطاع غزة، وقدمت العون في اللحظات الحرجة بكل مسؤولية ودون كلل او ملل.

وأشار "عبد العاطي" في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى الدور المصري بعين التقدير والاحترام، من خلال إرسال الوزراء في الحكومة المصرية للإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح، ورعاية الجرحى وكل التسهيلات والجهود المذولة لرأب الصدع الفلسطيني، في ظل معاناة لا تنتهي.

وتابع الكاتب والمحلل الفلسطيني بالقول: كل الشكر لمصر، حكومة وشعباً، على دعمهم الذي لا ينضب .. فلسطين ترى فيكم الشقيق والصديق الذي لا ولن يتخلى عن قضيته العادلة.

وأذاعت قناة اكسترا نيوز، تقريرا لعدد من سكان قطاع غزة، يوجهون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر حكومة وشعبا، لدعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني وسكان القطاع.

وقالت إحدى سكان القطاع: "شكرا جمهورية مصر العربية، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقوفهم معنا". فيما قالت أخرى: "اليوم ووسط موجات البرد الشديد وفي مواصي خان يونس، وضمن جهود جمهورية مصر العربية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جئنا اليوم بين خيام النازحين لنهديهم أغطية شتوية".

فيما استعرض التقرير جانبا من المساعدات الإنسانية المُرسلة من مصر لسكان القطاع من النازحين وممن تهدمت منازلهم دعما لهم".



ووجه الأطفال من مخيمات النازحين في القطاع رسالة إلى مصر: "شكرا يا مصر".