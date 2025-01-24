فرع ثقافة الإسماعيلية يحتفل بعيد الشرطة وليلة الإسراء والمعراج.. تفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظَّم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متميزة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى إبراز القيم الوطنية وإحياء التراث، وذلك في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة المصرية وذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بالإضافة إلى الاستعداد للمهرجان الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقرر انطلاقه في 5فبراير 2025.

تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية وزارة الثقافة وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وبقيادة شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، وإدارة الدكتور شعيب خلف، حيث شملت الفعاليات عروضًا متنوعة ومناقشات ثقافية.

وتضمنت الفعاليات مكتبة حي السلام الثقافية، حيث نظّمت ورشة حكي بعنوان "الإسماعيلية في عيون أبنائها"، احتفالًا بعيد الشرطة وذكرى موقعة الإسماعيلية، وأدارت الورشة فاطمة سعيد، التي تناولت أحداث موقعة الإسماعيلية، وتحدثت عن اشتباك القوات المصرية مع القوات البريطانية في 25 يناير 1952، والذي راح ضحيته 56 شهيدًا 73 مصابًا من رجال الشرطة المصرية.

كما اشتملت الفعاليات مكتبة القصاصين الثقافية، حيث عقدت المكتبة مناقشة لكتاب "الإسراء والمعراج"، بمناسبة ذكرى هذه المناسبة العظيمة، وأدار المناقشة فضيلة الشيخ مصطفى حسن البحطيطي، الذي استعرض معجزة الإسراء والمعراج، وما شهده النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الرحلة المباركة، بما في ذلك وصوله إلى سدرة المنتهى وفرض الصلاة، وتم تنفيذ النشاط بإشراف راندا عبد الفتاح، أمينة المكتبة العامة.

أيضًا تم تنظيم فعاليات ببيت ثقافة الشيخ زايد، حيث تم تنظيم مجلة حائط بمشاركة أصدقاء المكتبة، احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير. تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع.

وعلى جانب آخر، قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرضًا فنيًا مميزًا تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية التي أبهرت الحضور، ومنها: فقرة الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، التنورة، البدو، نوح الحمام، الضمة، بالإضافة إلى فقرات من التراث الإسماعيلي.

كما شاركت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للأطفال في تقديم مجموعة من العروض على أنغام السمسمية، تضمنت أغاني مثل: سارة الليل، عدى النهار علينا، الجرادل.

ومن الجدير ذكره، أن الفعاليات تميزت بتنوعها الثقافي والفني الذي يعكس روح الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية، وسط تفاعل كبير من الحضور، في تأكيد دائم على أهمية الثقافة كأداة للتواصل والإحياء الوطني.