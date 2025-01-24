اليوم السابع
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فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعة بنى سويف وكفر الشيخ ومطروح والعريش

الجمعة، 24 يناير 2025 11:13 ص
فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعة بنى سويف وكفر الشيخ ومطروح والعريش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
محمد صبحى

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اعتمد المجلس  الأعلى للجامعات قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات بها وهي: جامعة بني سويف وجامعة كفر الشيخ وجامعة مطروح وجامعة العريش وجامعة الغردقة.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية لجامعة بنها.

وتابع المجلس جهود الجامعات المصرية لخدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، وتضمن التقرير عرض الخدمات التي قدمتها الجامعات، ومنها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وإطلاق القوافل الطبية وجمع التبرعات وتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة، وإطلاق حملات للتبرع بالدم، ودعم مرافقى الحالات المُصابة، وإطلاق مبادرات لدعم الطلاب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير أطباء على المنفذ الحدودي للمساهمة في علاج المصابين.

 







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