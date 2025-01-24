عيد سنوى.. قرية كفر الشوبك بشبين تطلق 46 أتوبيسا لمعرض الكتاب

القليوبية إبراهيم سالم

"عيد القراءة السنوي".. هكذا عبر أهالي قرية كفر الشوبك بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، عن فرحتهم برحلتهم السنوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهدت القرية اليوم، خروج 1750 شخصًا من مختلف الأعمار والمراحل ومستويات التعليم، رافعين أعلام مصر في قافلة كبرى ضمت 46 أتوبيسا، متجهة في رحلة علمية وثقافية إلى معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية، وهي الرحلة التي تحولت إلى طقس ثقافي لأبناء القرية تحت رعاية جمعية تنمية المجتمع المحلي.

وأطلق أهالي قرية كفر الشوبك على رحلتهم السنوية لزيارة معرض الكتاب، رحلة الثقافة والوعي، إذ يشارك الكبار والصغار في مسيرة ثقافية للعام الثالث على التوالي، تجسد وعي الأهالي بأهمية الثقافة والمعرفة، من خلال المشاركة في فعاليات المعرض الذي يعد الأكبر في مصر والشرق الأوسط.

وقال الدكتور كمال سالم رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، فإن عدد المشاركين في القافلة الثقافية هذا العام، بلغ نحو 1750 شخصًا من مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى إلى هذه الرحلة السنوية بهدف إثراء المعارف، من خلال الاطلاع على أحدث الكتب والإصدارات في شتى المجالات، والاستمتاع بالفعاليات الثقافية المتنوعة التي يقدمها المعرض.

وأوضح رئيس الجمعية، أن الأتوبيسات انطلقت من أمام مقر الجمعية بكفر الشوبك، في تمام الساعة الثامنة صباحا، وسط فرحة عارمة من المشاركين، ومن المتوقع أن تعود القافلة إلى القرية مساء اليوم، حاملة معها الكثير من الكتب والذكريات الجميلة، لافتًا إلى أن الرحلة السنوية لمعرض الكتاب يجري تنظيمها منذ 3 سنوات، حتى تحولت إلى ما يشبه العيد السنوي بالقرية.

وأشار إلى أن الرحلة السنوية لاقت هذا العام، إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا، وزاد عدد الأتوبيسات من 14 إلى 46 أتوبيسا متجهة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن اشتراك الرحلة رمزي بقيمة 50 جنيهًا فقط، شاملة الأتوبيس والانتقالات ووجبة إفطار، وساهم فيها عدد من المقتدرين ونواب البرلمان، فيما يتم السماح بالدخول مجانًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب.