عماد الدين حسين: لقاءات الرئيس السيسي ونظيره الصومالي تعكس تطور العلاقات

ماجد تمراز

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عن أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصومال.

وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة ، أكد أن اللقاءات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي تعكس التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح حسين أن الرئيسين عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد اجتماعات تطرقت إلى إعلان سياسي مشترك يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتابع أن الحضارتين المصرية والصومالية تتمتعان بتاريخ طويل من التواصل، يعود إلى عهد الملكة حتشبسوت، مما يعكس وجود آفاق واسعة للتعاون والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات.