على خطى ترامب.. وزير إيطالى يقترح خروج روما من منظمة الصحة العالمية

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اقترح وزير النقل ونائب رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو سالفينى، قانونًا لمغادرة بلاده، منظمة الصحة العالمية على غرار إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده منها.



وقال سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليمينى المتطرف، فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قدمت هذا الصباح فى مجلس النواب مشروع قانون الحزب لمغادرة منظمة الصحة العالمية، كما فعلت الولايات المتحدة مع دونالد ترامب".



وأضاف: "إيطاليا لم يعد يجب عليها التعامل مع مركز قوة دولي، ممول بسخاء من دافعى الضرائب الإيطاليين، ويتماشى مع الشركات متعددة الجنسيات فى صناعة الأدوية، دعونا نستخدم تلك الـ 100 مليون لدعم المرضى فى إيطاليا وتمويل مستشفياتنا وأطبائنا!".



ولم تعلق رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، وهى من أقرب حلفاء ترامب فى أوروبا، على اقتراح سالفينى حاليا، وقال متحدث باسم ميلونى إنه لا يوجد موقف رسمى حول هذا الموضوع حتى الآن.



ويأتى اقتراح حزب "الرابطة" الإيطالى بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم /الإثنين/ الماضى للانسحاب من منظمة الصحة العالمية.



وفى رد فعل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس /الخميس/ إن المنظمة ستجمد التوظيف وتقلص السفر لمواجهة الوضع المالى "الأكثر حدة".