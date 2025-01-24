علاجها استمر 12 عاما.. فتاة استرالية تعود للحياة بعد "قفزة بارشوت".. فيديو وصور

فاطمة شوقى

نجت إيما كاري هي امرأة أسترالية بأعجوبة من حادث قفز بالمظلات في عام 2013 ،من طائرة هليكوبتر في جبال الألب السويسرية ، وتبدو قصتها وكأنها من أحد أفلام الرعب، حيث أنها سقطت من ارتفاع وصل إلى 14 ألف قدم لتحول حياتها إلى كابوس.



وأشارت صحيفة التيمبو التشيلية إلى أن إرادة الفتاة القوية جعلتها تتحدث بنفسها عن تجربتها وعن الحادث الذى تعرضت له والعلاج الذى استمر حوالى 12 عاما ، حيث أن ذلك الحادث تسبب لها في إصابات خطيرة بما في ذلك كسور في العمود الفقرى تركها مشلولة.



ايما كارى



وأظهرت إيما إرادة قوية وتمكنت في النهاية من المشى مرة آخرى ، ولقد ألهمت قصتها عن الإرادة القوية للعودة للحياة ، وقد شاركت تجربتها في طرح كتاب لها الذى اطلقت عليه "الفتاة التي سقطت من السماء".



ايما سقطت من ارتفاع حوالى 14 الف قدم



وبحسب إيما، في تلك الثواني المرعبة التي سبقت سقوطها على الأرض، خطرت في ذهنها امران: "لا أريد أن أموت" و"من المؤلم أن أفكر في أن صديقتي المقربة جيما هي من سيجد"جسدي."

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث أدى إلى إصابتها بكسور في العمود الفقرى والحوض بالإضافة إلى إصابة في النخاع الشوكى ، وقالت إيما "كانت صدمة عندما شعرت أن ساقاى لا تتحرك فقد توقف الزمن عند هذه اللحظة.



فتاة استرالية



ولم تنجو المرأة فحسب؛ لكنها عادت لتحكى قصتها بعد سنوات من النضال في المستشفيات والعلاج الطبيعى ، ووجدت الفتاة هدفا جديدا وهى الاستمرار في العلاج والشفاء بشكل كامل ، وقالت "الآن أصبحت قادرة على التعامل مع أي شيء".

وألهمت قصتها النضالية مع المرض آلاف الأشخاص حول العالم ، الذين يتابعونها ليس فقط بسبب ما شهدته ولكن أيضا بسبب الطريقة التي قررت بها العيش ، وعادت تمشى من جديد.