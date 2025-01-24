عشائر غزة: مصر لم تدخر جهدا فى دعم الفلسطينيين وعملت لتدفق المساعدات

كتب أحمد جمعة

أكد عاكف المصرى المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشئون العشائر فى المحافظات الجنوبية بفلسطين، الجمعة، أن مصر لم تدخر جهدا منذ بدء الحرب فى سبيل العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعيق دخول هذه المساعدات.

وأشاد المصري في تصريحات لـ"اليوم السابع" بدور مصر في وقف الحرب على غزة، ووقوفها كالسد المنيع في إفشال مخططات الاحتلال في تهجير سكان قطاع غزة وإفراغ القضية الفلسطينية، مضيفا: نقف جميعًا وقفة إجلال وتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي لطالما كانت الدرع الواقية لفلسطين وقلبها النابض.

ولفت إلى أن الدعم المستمر جعل مصر شريكًا أساسيًا في النضال الفلسطيني، ودفعة معنوية كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعوّل بشدة على دور جمهورية مصر العربية الشقيقة في الأيام المقبلة في احتضانها لأهل قطاع غزة وإغاثتهم وعلاج الجرحى وإعادة إعمار قطاع غزة.