ظهور بطريق نادر "أسود بالكامل" فى جزيرة جورجيا.. فيديو

كتبت ـ فاطمة شوقى

تم العثور على بطريق نادر ذو ريش "أسود بالكامل" على شاطئ جزيرة جورجيا الجنوبية في المحيط الأطلسى، والذى تم الكشف أنه نوع نادر للغاية من البطاريق، وفقا لصحيفة التيمبو.

🇬🇸 | Los científicos han descubierto un pingüino particular.



Un fotógrafo capturó un pingüino inusual en la isla Georgia del Sur: es completamente negro debido a una rara mutación llamada melanismo.



Los científicos dicen que este color es muy raro y podría impedirle sobrevivir. pic.twitter.com/ml6EseESFW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 22, 2025

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر طائر بطريق أحادى اللون غير عادى وجميل يتجول بهدوء حول جزيرة جورجيا الجنوبية.

تم التقاط الفيديو من قبل المصور إيف آدامز، الذى تمكن خلال زيارة لجزيرة جورجيا الجنوبية من التقاط طائر البطريق الملكى الغريب، والذى يعتبر من نوع نادر، حيث إنه أسود بالكامل .

يقول العلماء، إن هذا البطريق الملك الجميل أسود اللون بسبب طفرة نادرة في ريشه تسمى الميلانينية، والتي تحدث في 1 من كل 250 ألفا، وهو أمر غير معتاد تماما.

وأوضح العلماء، أن هذا اللون نادر للغاية، وقد يمنع الحيوان من البقاء لأنه يجعله أكثر وضوحًا للحيوانات المفترسة في المنطقة.

وتشير التقديرات، إلى أن التصبغ الجزئي يصيب واحدا فقط من كل 250 ألف بطريق، ولكن لا توجد دراسات حول احتمال العثور على بطريق مصاب بهذه الحالة بشكل كامل، لذا فإن هذه الحالة أكثر ندرة.

وقال عالم الطيور وأستاذ الدراسات البيئية والتطورية في جامعة تورنتو آلان بيكر، إن الطيور ذات اللون الأسود عادة ما تحمل بعض العلامات البيضاء على الأقل، وهو ما لا ينطبق على طائر البطريق الملك المسجل في جزيرة جورجيا الجنوبية.

وأضاف آدامز "لا أعتقد أن أحداً قد رأى هذا البطريق الأسود بالكامل من قبل".

