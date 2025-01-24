طقس بارد على مطروح والساحل الشمالى وأجواء غائمة جزئيا خلال المساء.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا، من مدينة مرسى مطروح، ورصد الأجواء الليلية الباردة، مع انتشار السُحُب الخفيفة، عقب هطول أمطار الخفيفة خلال النهار، على بعض المناطق المتفرقة من المحافظة ومناطق الساحل الشمالى، وسجلت درجات الحرارة 15 مئوية فى حين كانت العظمى نهارًا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، مع استقرار الأحوال الجوية، وتراجع نشاط الرياح واستقرار حالة البحر.

وكانت فترة النهار قد شهدت سقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق، أعقبها تراجع تكاثر كثافة السٌحب والغيوم، وسطوع الشمس بشكل متقطع من حين لأخر، وذلك بالتزامن مع رفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع أية نتائج سلبية لحالة الطقس المتقلب.

يذكر أن أهالى محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها فى الآبار والخزانات، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التى تشهد سقوطًا للأمطار، خلال فصلى الخريف والشتاء.