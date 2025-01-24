اليوم السابع
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الجمعة، 24 يناير 2025 09:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صندوق النقد الدولى يعلن صرف 51 مليون دولار لدعم اقتصاد النيجر

الجمعة، 24 يناير 2025 02:39 م
صندوق النقد الدولى يعلن صرف 51 مليون دولار لدعم اقتصاد النيجر صندوق النقد الدولى
أ ش أ

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أعلن صندوق النقد الدولي عن الصرف الفوري لمبلغ 51 مليون دولار لدعم اقتصاد النيجر.

وتوقع صندوق النقد، في بيان اليوم الجمعة بثه "راديو فرنسا الدولي"، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للنيجر 8.8٪ في عام 2024 بفضل إنتاج النفط، وهو ما يمثل نسبة أقل من بعض التوقعات التي صدرت في بداية العام الماضي، حيث توقع البنك الأفريقي للتنمية آنذاك أن يفوق نمو الناتج المحلي في النيجر نسبة الـ 11%.


كما توقع الصندوق أيضا استمرار تزايد الثروة الاقتصادية في عام 2025، مع زيادة صادرات الذهب الأسود.


ومع ذلك، تؤكد المؤسسة المالية أن هناك مخاطر "عالية" من حدوث أزمة ديون، موضحة أن الاقتصاد النيجري لايزال هشًا بالفعل، عالقا بين الصراعات المسلحة والصدمات المناخية وعدم الاستقرار السياسي.







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