صاحب القلب الطيب والوجه البشوش.. اليوم الذكرى الثانية لرحيل علام عبد الغفار

كتب أسامة عبد الحميد

تمر اليوم الذكرى الثانية على رحيل الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى توفى يوم 24 يناير عام 2023م، عن عمر يناهر 35 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لعدة أسابيع.

كان قد شيع جثمان الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسقط رأسه بعزبة زكريا بقرية دفنو مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وحضر جنازته المئات من الزملاء الصحفيين باليوم السابع والمواقع الإخبارية.

كما تلقت مؤسسة "اليوم السابع" وأسرة الراحل عزاء الزميل الراحل علام عبدالغفار رئيس قسم المحافظات ونائب رئيس التحرير، بمسجد الحامدية الشاذلية بحضور عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الرياضيين ورجال الدين.

الزميل علام عبد الغفار، حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة - قسم صحافة، بتقدير عام جيد جدا، وشغل عدة مناصب أثبت فيها كفاءة وتفانى في العمل، ويشهد له زملاؤه ورؤساؤه في المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث بدأ عمله بـ"اليوم السابع" في أغسطس 2008، وأصبح عضوا في نقابة الصحفيين تحت التمرين في يونيو 2011، حتى حصل على عضوية النقابة بجدول المشتغلين في يوينو 2012.

شغل الزميل علام عبد الغفار، منصب نائب رئيس قسم المحافظات باليوم السابع من 2010 وحتى يوليو 2015، ثم رئيسا لقسم التليفزيون والصحافة بالجريدة من أغسطس 2018 حتى يونيو 2019، حتى عين رئيسا لقسم المحافظات في يونيو 2019 حتى وفاته.

وفى مجال التليفزيون والفضائيات، شغل عدة مناصب منها، معد برنامج كل يوم بقناة 25 يناير 2011، ورئيس تحرير برنامج الباب المفتوح بقناة دريم 2012، ومدير تحرير برنامج الحكم بعد المزاولة الشهير بقنوات OSN – النهار 2010، كما عمل معدا ببرنامج صباح البلد مع الإعلامية "دينا رامز" بقناة صدى البلد 2011-2013.

كما كان الزميل علام، معدا ببرنامج آخر النهار مع الإعلامى عمرو الكحكى والإعلامية دعاء جاد الحق 2012، ثم معدا ببرنامج آخر النهار مع الإعلامى خالد صلاح بقناة النهار 2012 – 2014، ومعدا ببرنامج "على هوى مصر" بقناة النهار 2014 لـ2016، وكان مدير قطاع المراسلين في قنوات ON – 2014 – 2016، ومعد برنامج 90 دقيقة مع الإعلامى محمد الباز 2017 لـ2018 ، ثم مديرا لتحرير برنامج 90 دقيقة مع الإعلامى محمد الباز 2018 لـ2020.



الزملاء باليوم السابع مع الزميل علام عبد الغفار



الزملاء فى اليوم السابع فى حفل زفاف الزميل علام عبد الغفار



الزميل الراحل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات ونائب رئيس التحرير



الزميل الراحل علام عبد الغفار



الزميل خلال جولة وندوة محافظ الاسكندرية باليوم السابع



الزميل علام عبد الغفار خلال عقد أحد الحوارات الصحفية



الزميل علام عبد الغفار خلال عقد أحد الحوارات الصحفية



الزميل علام عبد الغفار فى الأراضى المقدسة



الزميل علام عبد الغفار مع الزملاء فى اليوم السابع



الزميل علام عبد الغفار مع الزميل سيد محفوظ



الزميل علام عبد الغفار والاستاذ عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى



الزميل علام عبد الغفار والزملاء باليوم السابع



الزميل علام عبد الغفار والزملاء فى اليوم السابع داخل المؤسسة



الزميل علام عبد الغفار واللاستاذ أكرم القصاص والأستاذ عادل السنهورى والزميل عمرو جاد



الزميل علام



أول يوم عمل بالمقر الجديد



الزميل علام عبد الغفار بمكتبه بمقر اليوم السابع



جانب من حفل زفاف الزميل علام عبد الغفار



جائزة التميز الصفحى بنقابة الصحفيين بالإسكندرية



علام عبد الغفار 2



علام عبد الغفار 3



علام عبد الغفار باليوم السابع



علام عبد الغفار ووالدته