شاهد لحظة انهيار مبنى فى مدينة قونيا وسط تركيا والبحث عن ناجين

محمد جمال

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تُظهر المشهد المروع للمبنى المنهار فى مدينة قونية بتركيا.

شهدت مدينة قونيا، وتحديدًا فى حى السلاجقة بمنطقة سلاجوقلو التركية، حادثًا مأساويًا تمثل فى انهيار مفاجئ لمبنى سكنى مكون من ثلاثة طوابق فى شارع بيشهير، حتى الآن، لم تُعرف الأسباب التى أدت إلى انهيار المبنى.

وفور وقوع الحادث، هرعت فرق البحث والإنقاذ إلى المكان، يرافقها طواقم الإسعاف الطارئ 112 وقوات الشرطة، حيث بدأت عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض بشكل مكثف ومنظم.

وفى تصريح عبر منصة "إكس"، قال رئيس بلدية قونية الكبرى، أوجور إبراهيم ألتاي: "تلقينا أنباء عن انهيار مبنى قديم فى حى سلجوق. فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية التابعة لنا وصلت إلى مكان الحادث، وعملياتنا مستمرة.

وأضاف: "نرجو من الجميع تجنب التسبب فى ازدحام مرورى فى شارع بيشهير".

وقد أصدرت السلطات المحلية تحذيرات للمواطنين تطالبهم بعدم الاقتراب من الموقع، مشددة على ضرورة الالتزام بتوجيهات الفرق الميدانية لتسهيل جهود الإنقاذ وضمان السلامة العامة.