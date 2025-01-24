سامح شكرى وزير الخارجية السابق يتقلد وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث بقبرص

كتب أحمد جمعة

بناء على دعوة من الحكومة القبرصية، أجرى السفير سامح شكرى، وزير خارجية مصر السابق زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك بمناسبة منحه وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، تقديرًا للجهود التي بذلها فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار فترة تولى سيادته منصبه كوزير للخارجية.

سامح شكرى

قام "نيكوس خريستودوليدس" رئيس جمهورية قبرص اليوم بتقليد وزير الخارجية السابق وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، وذلك في قصر الرئاسة القبرصي، وقد شملت مراسم تقليده الوسام لقاء مع الرئيس "خريستودوليدس"، أكد خلاله الرئيس القبرصي تقديره العميق لجهوده الدؤوبة التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وتعزيزها في مختلف المجالات، وهو ما يعكس الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير سامح شكري، وزير خارجية مصر السابق، عن شكره للرئيس القبرصي وامتنانه للتقدير الذي منحته قبرص بتقليده وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الصديقين.

هذا، وقد ألقى وزير خارجية مصر السابق اليوم محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية القبرصية، حضرها د. كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، وكافة أعضاء السلك الدبلوماسي القبرصي، كما حضرها مجموعة من سفراء قبرص السابقين في مصر، تناولت التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على كافة الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، كما تطرق سيادته للمستجدات التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط، ورؤية سيادته إزاءها.