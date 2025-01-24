اليوم السابع
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الجمعة، 24 يناير 2025 09:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: النزاع الأوكرانى لا يمكن حله في مائة يوم دون "واقعية" فى نهج أمريكا

الجمعة، 24 يناير 2025 03:34 م
روسيا: النزاع الأوكرانى لا يمكن حله في مائة يوم دون "واقعية" فى نهج أمريكا سيرجى ريابكوف
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه لا يمكن حل النزاع في أوكرانيا في مائة يوم فقط دون "واقعية في نهج" الولايات المتحدة.

وتساءل الدبلوماسي الرفيع - لوكالة تاس الروسية - "على أي أساس ستتحرك الولايات المتحدة نحو التسوية؟، مشيرا إلى أن إذا كانت واشنطن تسترشد بـ "الإشارات التي سمعناها في الأيام الأخيرة، فلن يكون ذلك ممكنا في مائة يوم أو أكثر.

وإذا كانت هناك مزيد من الواقعية في سياستهم، فقد يبدأ عملية معينة، ولكن من الصعب التنبؤ بسرعة تلك العملية اليوم".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيليوج، بإنهاء النزاع الأوكراني في مئة يوم.

وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مهمة أكثر تعقيدا مما تصوره ترامب أثناء حملته الانتخابية، عندما قال إنه سيحل النزاع قبل أن يتولى منصبه.







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