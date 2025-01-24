رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة وصيانة حمام السباحة الأولمبى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، زيارة ميدانية لمقر حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر، يرافقه عمار العماري ممثل شركة استادات بالأقصر، تفقد خلالها أعمال رفع كفاءته وصيانته وتشغيله، وذلك في إطار تكليفات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والعمل على رفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية بالمحافظة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الأعمال تجرى على قدم وساق، حيث تابع أعمال نظافة وملء حوض السباحة بالمياه، كما تفقد غرفة التشغيل ووجه بالاهتمام والمتابعة المستمرة للمعدات وإجراء الصيانة الدورية، حيث كانت مدينة الأقصر قد وقعت في نهاية أكتوبر من العام الماضي عقد تشغيل وإدارة حمام السباحة الأوليمبي بين شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحافظة الأقصر ، حيث تعد شركة استادات للاستثمار الرياضي شركة مصرية رائدة في مجال الاستثمار الرياضي وتنظيم وإدارة الأندية والفعاليات الرياضية

وكان قد تفقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، مقر حمام السباحة الأوليمبي وموقعه بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، لمتابعة أعمال تجهيزه تمهيداً لافتتاحه وتشغيله مطلع العام المقبل، بعد إسناد مهمة تشغيله وإدارته إلى شركة استادات للإستثمار الرياضي، حيث تابع أعمال ملء حوض السباحة بالمياه كما تفقد غرفة التشغيل ووجه بالاهتمام بالمتابعة المستمرة للمعدات وإجراء الصيانة الدورية، كما اطلع المحافظ على خطة التشغيل والإدارة وتفقد منطقة المحلات التجارية والكافتيريا والمدرجات موجهاً بعمل منطقة حماية حول حمام السباحة لتجنب إصابات الأعضاء المشتركين والسباحين.

ومن الجدير بالذكر أن حمام السباحة الأوليمبي تتجاوز مساحته 7500 متر، ويضم حمام سباحة أوليمبي لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، ومدرجات تتسع لما يزيد عن 2500 فرد وحمام سباحة للأطفال، بالإضافة إلى قسم علاج طبيعي وغرف ملابس وغرف إدارية وقاعات مناسبات وكافتيريات ومطاعم ومحلات تجارية ودورات مياه، ويعد أول حمام سباحة أوليمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد.



أعمال رفع كفاءة وصيانة حمام السباحة الأوليمبي لخدمة الأهالى



رفع كفاءة وصيانة حمام السباحة الأوليمبي لخدمة الأهالى



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة وصيانة حمام السباحة



عمليات رفع كفاءة وصيانة حمام السباحة الأوليمبي لخدمة الأهالى