رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد المعدات بالمدينة لمجابهة الأزمات بالشتاء

كتب ـ أحمد حسن

تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز اصطفاف جميع معدات وسيارات الجهاز ومعدات جميع الشركات العاملة فى التشغيل والصيانة والتنمية بالمدينة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات الشتاء والأزمات ومراجعة مختلف المعدات والأفراد، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، واتخاذ جميع الاستعدادات لمجابهة الأزمات والكوارث خلال فصل الشتاء بالمدن الجديدة.



وأكد رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت من وقت مبكر فى الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال الإجراءات وخطة العمل الاستباقية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والكوارث الرئيسية بجهاز المدينة على مدار الساعة.



وأكد أشرف فتحي، أهمية تجهيز جميع السيارات العاملة بشركات التشغيل والصيانة والتنمية بتركيب وحدات تتبع، وربطها بغرفة الطوارئ الرئيسية للتأكد من قيام الشركات بتنفيذ المهام المكلفة بها طبقا لخطة العمل والاستجابة الفورية عند طلب التدخل السريع.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم مراجعة موقف محطات الرفع بالمدينة، والتأكد من جاهزية مختلف المعدات، وأعمال الصيانة للمولدات بجميع المحطات ومصادر التيار البديلة مع الالتزام بأعمال التشغيل والصيانة لخطوط الصرف الصحى والشبكات بالمدينة.

وفى الإطار نفسه، تفقد أشرف فتحى، أعمال التطوير وتوسعة المحاور الجارية بالمدينة، وذلك للعمل على سيولة الحركة المرورية وانتظامها في بعض الأماكن المزدحمة ومنع الازدحام والسير عكس الاتجاه بمحاور الطرق بالمدينة والجاري تنفيذها، وكذلك ميدان تقاطع الطريق الفاصل بين الحيين الثاني والثالث مع الطريق الساحلي.



وأكد رئيس الجهاز، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع قيام إدارتي التجميل والزراعة بالبدء الفوري في أعمال التجميل والزراعة بالميدان لإظهار الصورة الجمالية والحضارية للمدينة.



كما تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، موقع النفق أسفل الطريق الساحلي أمام جامعة حورس، وذلك للبدء في أعمال رفع كفاءة النفق والطرق لخدمة المواطنين وطلاب الجامعة لمنع تواجد وتكدس السيارات بالطريق الساحلي أمام الجامعة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وسكان المدينة.



وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ إحلال وتجديد شبكات المياه وعمل اختبار الضغط لخط مياه الشرب قطر (500 مم)، مؤكداً سرعة إنجاز الأعمال طبقاً للمواصفات والبرنامج الزمنى.