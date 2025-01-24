رئيس الوزراء بـ"GEN Z": مصر ستحتل مرتبة متقدمة فى ظل تواجد شباب أمثال المشاركين

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستحتل مرتبة متقدمة تستحقها فى ظل تواجد شباب أمثال المشاركين، مع أهمية الإصرار على السعى وراء أفكارهم وأحلامهم، مخاطبًا هؤلاء الشباب: لا تتوقعوا أن تكون الحياة وردية بل ستواجهون صعوبات وتحديات لكن منها سيولد النجاح وستتطور أفكاركم، وحتمًا ستنجحون.

وناقش رئيس الوزراء مع الفرق المشاركة فى الحلقة مشاريعهم المبتكرة، وأبدى إعجابه بالمشاريع التى تمس احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.



يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامى أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك فى المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و 50 مليونًا من صندوق تحيا مصر، ويشارك فى لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى، ومنهم فريدة خميس وطارق كامل ومحمد شلباية وأحمد شلبى والمهندس هانى عازر والدكتور سامح سعد.