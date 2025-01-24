جيش الاحتلال: استهدفنا مواقع لحزب الله في جنوب لبنان بالأيام الماضية

محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إنه استهدف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وسيواصل انتشارنا في جنوب لبنان مع الحفاظ على شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

يواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني، إضافة إلى استهدافات بكل من الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي بقاءه في جنوب لبنان، خلافا لما كان مفترضا بموجب اتفاق وقف القتال مع حزب الله، وقال في بيان له "إن تواجده في جنوب لبنان من أجل الحفاظ على سلامة دولة إسرائيل وسكانها".

