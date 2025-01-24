ثقافة الأقصر تقدم محاضرات عن الاحتفال ببطولات رجال الشرطة ومعنى كلمة وطن

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الاحتفال بعيد الشرطة" ألقاها سيد صدقي مسئول بالفرع، متحدثاً عن الشرطة ودورها في حفظ الأمن واستقرار البلاد ، وعيد الشرطة ومناسبته، وأهمية تكريم رجال الشرطة وتخليد ذكراهم لما قدموه وما يقدمونه للوطن.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، محاضرة بعنوان "معنى كلمة وطن" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري موضحا معنى كلمة الوطن ومفهومها، وكيفية التعامل مع الأوطان، وحب الوطن غريزة فى جميع الكائنات، وأعدت ورشة حكي بعنوان "جيش مصر العظيم" ألقاها محمد علي متناولا أهمية الجيش المصري وأنه صمام الأمن للوطن، و مكانة جيش مصر العظيم، وجاهزية جيش مصر العظيم لردع المعتدي.

وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "البعد الدلالي في القصيدة" ألقاها عمرو عبد الصبور العناصر موضحا دلالات اللون في القصيدة الشعرية، وقدم قصيدة" ضد من" للشاعر أمل دنقل، وأقيمت مكتبة الرياينة الثقافية دوري ثقافي لأطفال المكتبة أعدتها كريمة محمد،كما أقيمت المكتبة أمسية شعرية للشاعر أحمد علي، وألقي عدة قصائد بعنوان "غزة _مسرح هزلي _رشفت من كاسك الهوى _و مضات شعرية"، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية فقرة اكتشاف مواهب نفذتها أسماء محمد.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" قصيدة الومضة" ألقاها الشاعر أحمد العراقي مشيرا إلى قصيدة الومضة وتعريفها، والفرق بين قصيدة الومضة والقصيدة القصيرة، وكيف يتم توصيف قصيدة الومضة، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة " اليوم العالمي للتضامن الإنساني" ألقاها سيد صدقي أخصائي اجتماعي بمدرسة فصول ابن الجراح الثانوية التجارية بالأقالتة متحدثا عن التضامن الإنساني ومفهومه، واليوم العالمي للتضامن الإنساني وأهم قضاياه، وأهمية التضامن الإنساني ودوره في مواجهة العديد من المشكلات العالمية.