اليوم السابع
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تعرف على الأعياد السيدية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 24 يناير 2025 02:00 ص
تعرف على الأعياد السيدية فى الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -أرشيفية
كتبت - بتول عصام

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالأعياد على نوعان سيدية وهي الخاصة بالسيد المسيح وهي (أعياد سيدية صغرى، وأعياد سيدية كبرى)، وغير سيدية وهي الخاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين.

وفي التقرير التالي ننشر الأعياد السيدية الكبرى والصغرى:

تحتفل الأعياد السيدية بأحداث جوهرية في حياة السيد المسيح، وتشمل: عيد الميلاد المجيد، عيد الغطاس، عيد البشارة، أحد الشعانين، عيد القيامة المجيد ، عيد الصعود، عيد العنصرة (حلول الروح القدس).

وبالنسبة للأعياد السيدية الصغرى، فتحتفل الكنيسة من خلالها بأحداث أخرى في حياة السيد المسيح، منها: عيد الختان، عرس قانا الجليل، عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل،  خميس العهد، عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، عيد التجلي.

جدير بالذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.







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الأعياد السيدية

الأعياد السيدية الكبرى

الأعياد السيدية الصغرى

الكنيسة

الكنيسة الأرثوذكسية

عيد الميلاد المجيد

عيد القيامة



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