تعرف على أهداف 3 مراكز للتطوير الجامعى بجامعة المنصورة.. التفاصيل

الدقهلية – سارة الباز

تحرص جامعة المنصورة على اتخاذ كل اللازم للتطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة تفاصيلها سواء على مستوى الكادر البشري، أو الوسائل التعليمية والأبنية ومدى ملائمتها، وجودتها بما يؤهلها لآداء وظيفتها بأنسب الطرق، وأفضلها؛ وتحقيقا لذلك أوجدت الجامعة مجموعة من المراكز المتخصصة في الجودة والتطوير، تتعرف على تفاصيلها عبر سطور اليوم السابع المقبلة.

مركز التطوير الجامعي

يعد مركز التطوير الجامعي من المراكز الرائدة في جامعة المنصورة، والذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وكذلك الطلاب والإداريين، وتشجيع الأعمال الإبداعية لمنسوبي الجامعة بما يحقق التميز الأكاديمي والإداري على كافة المستويات.





مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء

تتلخص رسالة مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة المنصورة في ضمان الجودة والتطوير المستمر لتحسين كفاءة الأداء بكليات الجامعة بالنسبة لأنظمتها وبرامجها، وبما يتفق مع رسالة كل كلية وأهدافها المعلنة، واكتساب ثقة المجتمع في خريجيها بناءا على آليات تقويم معترف بها عالميا من خلال إطار عمل مستقل ومحايد.





ويهدف المركز إلى تحقيق مجموعة من الأدوار تتمثل في:

المركز الجامعي للتطوير المهني

دور المركز الجامعي للتطوير المهني

- نشر ثقافة الجودة بكليات جامعة المنصورة- التشجيع على تحسين المعايير الأكاديمية، ومستوى جودة فرص التعليم، وتيسير تطوير وتطبيق معايير مرجعية قومية مع الأخذ فى الاعتبار المعاير العالمية.- دعم الكليات فى تطوير نظم ضمان الجودة الداخلية الخاصة بها.- إنشاء نظام لمراجعة الكليات تمهيدا للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة.يقدم مركز التطوير المهني الاهتمام والدعم للطلبة والخريجين من أجل بدء مسيرتهم المهنية بالشكل الأمثل، وذلك من خلال توفير باقة متنوعة من البرامج التدريبية التي ترفع من مهاراتهم العملية، وربطهم بفرص التوظيف المناسبة في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مساندة رواد الأعمال منهم من خلال الاستشارات والتسهيلات اللازمة، وتقديم أفضل البرامج التدريبية وخدمات التطوير المهني المتميزة.يلتزم المركز الجامعي للتطوير المهني بتقديم برامج تدريبية عالية الجودة تساهم في بناء المهارات الشخصية والمهنية وتطويرها، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ويحقق التنمية المستدامة للمجتمع، معتمدا مجموعة من القيم المهمة هي: "الجودة، الابتكار، التعاون، المرونة، المسئولية الاجتماعية".