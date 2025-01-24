ترامب يعتزم التواصل مع زعيم كوريا الشمالية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه التواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مرة أخرى بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولايته الأولى.



وفي مقابلة مع فوكس نيوز- والتي هي الأولى منذ توليه الرئاسة- قال ترامب إنه عندما تسلم الرئاسة الأولى من باراك أوباما ، قال له إن أكبر تهديد هو كوريا الشمالية ، مضيفا إنه عندما تولى حل المشكلة وتواصل معهم ، مضيفا أنه سوف يتواصل مع "كيم جونج أون"، بحسب الموقع الإلكتروني للقناة.



ووصف ترامب محادثته الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بأنها كانت ودية، مضيفا أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.



وأضاف: "سارت الأمور على ما يرام، كانت محادثة جيدة وودية مع الصين".



وحول امكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، قال الرئيس الأمريكي: "أستطيع أن أفعل ذلك، فأنا لا أرغب في استخدام فرض الرسوم الجمركية على الصين".



ودعا ترامب إلى إنهاء حرب روسيا-أوكرانيا كجزء من أول مقابلة له منذ عودته إلى البيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يجب أن يبدأ غزوا واسع النطاق في عام 2022. وانتقد الرئيس السابق جو بايدن بسبب "السماح" ببدء الحرب.



وقال ترامب في المقابلة مع مقدم برنامج "فوكس نيوز" شون هانيتي إن حوالي 850 ألف جندي روسي و700 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بداية الحرب.وتابع "هؤلاء بشر يتم ذبحهم على ساحة المعركة بالملايين.. لقد ماتوا بالفعل، والمدن تبدو كأنها مواقع هدم".