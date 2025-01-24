ترامب يصر مجددا على زيادة الإنفاق الدفاعى لدول "الناتو" إلى 5%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، الخميس، عن ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: "في السابق، كان الإنفاق المستهدف 2%، ومعظم الدول لم تكن تسدد حتى هذا المبلغ. قبل أن آتي وأصر على الدفع، كانت الولايات المتحدة تغطي الفرق فعليا. لكن ذلك غير عادل تجاه الولايات المتحدة، مثل العديد من الأمور الأخرى التي حدثت على مر السنين".

يذكر أنه تم تحديد هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول "الناتو" خلال القمة التي عقدت في ويلز في سبتمبر 2014، وذلك بدافع "التهديد الروسي" بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.