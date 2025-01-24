ترامب يبدأ طريق الولاية الثالثة.. طرح تعديل مدة الرئاسة للمناقشة أمام الكونجرس

كتبت : نهال أبو السعود

قدم عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي قرارًا لتعديل دستور الولايات المتحدة، للسماح للرئيس دونالد ترامب وأي رئيس مستقبلي آخر بالانتخاب لفترة ولاية ثالثة في البيت الأبيض.

وفقا لشبكة سي ان بي سي ، قال النائب آندي أوجلز، الذي اقترح تمديد الحد الأقصى الحالي لفترتين انتخابيتين: "ترامب أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس تدهور أمتنا، واستعادة أمريكا لعظمتها، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف"، وقال أوجلز في بيان: "من الضروري أن نوفر للرئيس ترامب كل الموارد اللازمة لتصحيح المسار الكارثي الذي حددته إدارة بايدن"

وجاءت خطوة أوجلز بعد ثلاثة أيام من أداء ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية غير متتالية، ليصبح بذلك ثاني رئيس أمريكي يحقق هذا الإنجاز.

ينص التعديل الثاني والعشرون لـ الدستور الأمريكي جزئيًا على أنه: "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، وينص أيضًا على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو عمل كرئيس لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسًا لمنصب الرئيس أكثر من مرة".

ويسعى قرار أوجلز إلى مراجعة هذا ليصبح نصه كما يلي: "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات.. ".

أشار التقرير الى ان ترامب ربما يكون منفتحا على الخدمة كرئيس لأكثر من فترتين، فخلال مسيرته السياسية، ألمح مرارًا وتكرارًا إلى استعداده لذلك، الا انه في نوفمبر الماضي بعد فوزه في الانتخابات على كامالا هاريس، قال ترامب للجمهوريين في مجلس النواب: "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى، ما لم تقولوا، إني جيد جدًا لدرجة أننا يجب أن نتوصل إلى شيء آخر".