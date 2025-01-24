ترامب: تلقينا إشارات حول استعداد بوتين للقاء وتأمين اتفاق سلام مع كييف

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى إشارات تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء معه شخصيا وإبرام صفقة وتأمين اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وأكد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن روسيا تريد إبرام صفقة، ربما هم مستعدون لذلك، مما سمعته، فإن بوتين يرغب في مقابلتي، وسوف نلتقي في أقرب وقت ممكن، وأنا مستعد لعقد لقاء في أقرب وقت".

وأشار ترامب أيضا إلى أنه "غير متأكد ما إذا كانت العقوبات قادرة على إجبار روسيا على بدء المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي: "لا أعلم هذا، ولكن أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يجب أن يتوصل إلى اتفاق".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، بأن تسوية الصراع في أوكرانيا تعتمد الآن بالكامل على موسكو، مؤكدا أن كييف مستعدة للتوصل إلى اتفاق.

كما أعرب ترامب عن أمله في أن تتمكن الصين من المساعدة في إنهاء الصراع، مشيرا إلى أن "بكين لديها تأثير كبير على هذا الوضع، ونحن نتطلع إلى التعاون مع روسيا في المستقبل".

هذا وأوضح أن جهود إدارته لتأمين اتفاق سلام وتسوية الصراع في أوكرانيا "جارية على قدم وساق".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة، كما أن موسكو تنتظر إشارات من واشنطن، لكنها لم تتلق أيا منها حتى الآن.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا.